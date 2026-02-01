बिहार चुनाव 2025 के नतीजों को रद्द करने की मांग, प्रशांत किशोर की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

खास बात यह है कि चुनाव में मुफ्त चीजें बांटने का बड़ा मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक पेंडिंग याचिका पर विचाराधीन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा लुभावने वादे राज्यों को जल्द ही दिवालियापन की ओर धकेल सकते हैं और इस मामले को तीन जजों की बेंच को भेज दिया है।