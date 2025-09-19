प्रशांत किशोर ने मंगल पांडेय से पूछा कहां से आए दो करोड़?, सम्राट चौधरी पर लगाया हत्या के गंभीर आरोप

संजय जायसवाल पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आपके पिताजी मदन जायसवाल सज्जन व्यक्ति थे। उनकी इज्जत है, आपकी इज्जत नहीं है। आप भाजपा छोड़कर भागे और राजद से चुनाव लड़े तो 5000 वोट आया था। बोले थे कि हमको जेल भिजवायेंगे, हम कह रहे हैं कि सात जन्म लगेगा तब भी मेरा हाथ नहीं पकड़ पाएंगे। इससे पहले जन सुराज पार्टी के उपाध्यक्ष वाईवी गिरी ने बताया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के मामले में कोर्ट ने पुलिस को निष्पक्ष जांच का आदेश दिया था। लेकिन पुलिस ने सही से जांच नहीं की। इस मामले में जन सुराज पार्टी ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर हाई कोर्ट में अलग से केस फाइल किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, महामंत्री किशोर कुमार, वरिष्ठ नेता रामबली चंद्रवंशी, एमएलसी अफाक अहमद, वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा भी मौजूद रहे।