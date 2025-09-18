बिहार विधानसभा चुनाव 2025: बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक में अमित शाह ने क्यों किया लालू प्रसाद की चर्चा

भाजपा का हर राष्ट्रीय नेता बूथ कार्यकर्ता से अपनी राजनीति की शुरुआत करता है और वही पार्टी की असली ताकत है। इसके बाद उन्होंने मगध और शाहाबाद के कार्यकर्ताओं को लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार की कहानी सुनाकर उनमें जोश भरने का काम किया। लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए की सरकार ने जो काम किए लालू जी पूरा जीवन में करें तो इतना नहीं कर सकते हैं. उन्होंने चारा घोटाला की चर्चा किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम की चर्चा किया। इसके बाद उन्होंने जेल घोटाला की चर्चा किया। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बिहार के विकास के लिए यात्रा नहीं की है। कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं।