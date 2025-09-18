तेजस्वी यादव के खास सलाहकार का लालू परिवार में बढ़ने लगा विरोध, तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी भी भड़की

गुरुवार सुबह रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक पेज पर पटना के आलोक कुमार की एक पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में तेजस्वी यादव की "बिहार अधिकार यात्रा" के प्रचार रथ की तस्वीर है, जिसमें तेजस्वी की कुर्सी पर संजय यादव बैठे दिख रहे हैं। पोस्ट में सवाल उठाया गया है कि शीर्ष नेतृत्व की अनुपस्थिति में उनकी सीट पर कोई और कैसे बैठ सकता है। रोहिणी ने इसे बिना कोई टिप्पणी किए शेयर कर दिया, लेकिन यह साफ संदेश था कि वह भी संजय यादव के बढ़ते कद और दखल से नाराज हैं।