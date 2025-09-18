Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार चुनाव से पहले बवाल… बख्तियारपुर में भाजपा प्रचार रथ पर हमला, तोड़ी गईं आधा दर्जन गाड़ियां

पटना के पास बख्तियारपुर में भाजपा के एक प्रचार रथ पर हमला हुआ और आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मामले में पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 18, 2025

बख्तियारपुर में क्षतिग्रस्त भाजपा का रथ
बख्तियारपुर में क्षतिग्रस्त भाजपा का रथ

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य की सियासत गरमा गई है। राजधानी पटना के नजदीकी बख्तियारपुर में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब भाजपा के प्रचार रथ पर हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और भाजपा कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाया गया। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव फैल गया है और पुलिस अलर्ट पर है।

भाजपा ने राजद कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप

भाजपा ने बख्तियारपुर में हुए इस पूरे हमले के लिए सीधे तौर पर राजद कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जब उनका प्रचार रथ बख्तियारपुर के मेन रोड से गुजर रहा था, तभी भीड़ ने अचानक हमला बोल दिया। न केवल रथ पर पथराव किया गया बल्कि उसके साथ चल रही अन्य गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। भाजपा ने आरोप लगाया कि इस दौरान पोस्टर और LED स्क्रीन को भी नुकसान पहुंचाया गया और ड्राइवरों से मारपीट की गई।

बख्तियारपुर में आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़, ड्राइवरों पर हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने करीब आधा दर्जन गाड़ियों को निशाना बनाया। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए, जबकि कुछ वाहनों के दरवाजे और पोस्टर फाड़ दिए गए। ड्राइवरों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की घटना भी सामने आई है। भाजपा का कहना है कि हमलावरों ने गाड़ियों में रखे पैसे और प्रचार सामग्री भी लूटने की कोशिश की।

पुलिस ने 150 अज्ञात पर किया केस दर्ज

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई और इलाके में भारी संख्या में बल तैनात कर दिया गया। बख्तियारपुर थाने की पुलिस ने इस मामले में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।

चुनावी माहौल में बढ़ा तनाव

यह घटना ऐसे समय हुई है जब बिहार में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। भाजपा और राजद दोनों ही लगातार एक-दूसरे पर हमलावर हैं। भाजपा का आरोप है कि चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने के लिए विपक्षी दल हिंसा का सहारा ले रहे हैं। वहीं राजद ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा अपनी हार तय देखकर अब झूठे आरोप गढ़ रही है।

संबंधित विषय:

Bihar news

भारतीय जनता पार्टी

Published on:

18 Sept 2025 10:11 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव से पहले बवाल… बख्तियारपुर में भाजपा प्रचार रथ पर हमला, तोड़ी गईं आधा दर्जन गाड़ियां

