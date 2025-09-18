बिहार चुनाव से पहले बवाल… बख्तियारपुर में भाजपा प्रचार रथ पर हमला, तोड़ी गईं आधा दर्जन गाड़ियां

भाजपा ने बख्तियारपुर में हुए इस पूरे हमले के लिए सीधे तौर पर राजद कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जब उनका प्रचार रथ बख्तियारपुर के मेन रोड से गुजर रहा था, तभी भीड़ ने अचानक हमला बोल दिया। न केवल रथ पर पथराव किया गया बल्कि उसके साथ चल रही अन्य गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। भाजपा ने आरोप लगाया कि इस दौरान पोस्टर और LED स्क्रीन को भी नुकसान पहुंचाया गया और ड्राइवरों से मारपीट की गई।