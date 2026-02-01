AAP पंजाब ने संगठन में बड़ा बदलाव किया, परमिंदर सिंह गोल्डी को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Punjab Aam Aadmi Party
Punjab Aam Aadmi Party: पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) ने राज्य के संगठनात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। पार्टी ने गुरुवार को विभिन्न विंग्स, जिलों और विधानसभा हलकों के लिए नए पदाधिकारियों की नियुक्तियां कीं, जिनमें सबसे प्रमुख युवा विंग में परमिंदर सिंह गोल्डी को राज्य कार्यकारी अध्यक्ष (स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट) बनाया गया है। यह फैसला पार्टी की जमीनी स्तर पर मजबूती बढ़ाने और 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत लिया गया है।
परमिंदर सिंह गोल्डी, जो पहले पंजाब युवा विकास बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, खरड़ क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं। उनकी इस नई जिम्मेदारी से पार्टी को युवाओं को संगठित करने और युवा वर्ग की आवाज को मजबूती से उठाने में मदद मिलने की उम्मीद है। गोल्डी की नियुक्ति युवा विंग को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है, क्योंकि वे पहले से ही युवा कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय रहे हैं।
पार्टी की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ट्रेड विंग में रंजीत पाल सिंह को राज्य महासचिव (स्टेट जनरल सेक्रेटरी) बनाया गया है। यह पद व्यापारिक समुदाय से जुड़े कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और उनकी समस्याओं को पार्टी के एजेंडे में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण है।
जिला स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। होशियारपुर जिले में कृष्णजित राव को अनुसूचित जाति (एससी) विंग का जिला प्रभारी बनाया गया है। अमृतसर रूरल में गुरशरण सिंह गोल्डी को मुख्य विंग का जिला सचिव और श्री मुक्तसर साहिब में सुखविंदर सिंह सुखी को मुख्य विंग का जिला सचिव नियुक्त किया गया है।
विधानसभा हलका स्तर पर संगठन इंचार्ज और कोऑर्डिनेटर के पदों पर नए चेहरे सामने आए हैं। इनमें कपूरथला से हेनत (सनी ठेकेदार), अटारी से प्रदीप सिंह लाडा, राजा सांसी से राजबीर सिंह, अमृतसर वेस्ट से एडवोकेट रमन कुमार, फरीदकोट से गुरप्रीत सिंह ढालीवाल, कोटकपूरा से मंदीप, लुधियाना पश्चिम से राजू कनोजिया, जिरा से गुरमन सिंह और निहाल सिंहवाला से गुरजंत सिंह गिल (यूथ विंग में हलका कोऑर्डिनेटर) शामिल हैं।
यह संगठनात्मक विस्तार पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना, युवा एवं व्यापारी वर्ग को जोड़ना तथा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहुंच को बढ़ाना है। पिछले कुछ समय से 'आप' पंजाब संगठन को मजबूत करने के लिए ऐसे कई कदम उठा रही है, ताकि राज्य में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ किया जा सके। पार्टी का मानना है कि ये बदलाव 2027 के चुनावों में उसे मजबूत आधार प्रदान करेंगे।
