AAP पंजाब ने संगठन में बड़ा बदलाव किया, परमिंदर सिंह गोल्डी को मिली बड़ी जिम्मेदारी

पार्टी की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ट्रेड विंग में रंजीत पाल सिंह को राज्य महासचिव (स्टेट जनरल सेक्रेटरी) बनाया गया है। यह पद व्यापारिक समुदाय से जुड़े कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और उनकी समस्याओं को पार्टी के एजेंडे में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण है।

जिला स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। होशियारपुर जिले में कृष्णजित राव को अनुसूचित जाति (एससी) विंग का जिला प्रभारी बनाया गया है। अमृतसर रूरल में गुरशरण सिंह गोल्डी को मुख्य विंग का जिला सचिव और श्री मुक्तसर साहिब में सुखविंदर सिंह सुखी को मुख्य विंग का जिला सचिव नियुक्त किया गया है।