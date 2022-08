गेहूं इम्पोर्ट कर सकता है भारत, दुनिया को खिलाने के PM मोदी के विजन को बड़ा झटका

India may import wheat: भारत में गेहूं के उत्पादन में कमी आई है जिस कारण घरेलू डिमांड को पूरा करने के लिए भारत गेहूं का इम्पोर्ट कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो दुनिया को खिलाने के पीएम मोदी के विजन को बड़ा झटका लग सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इसी वर्ष अप्रैल में एक पब्लिक मंच से दावा किया था कि भारत दुनिया का पेट भर सकता ह। ये वो समय था जब रूस-यूक्रेन के बीच जंग को शुरू हुए कुछ दिन हुए थे और दुनियभर में अनाज का संकट उभरकर सामने आया था। इस घोषणा को अभी अधिक समय भी नहीं हुआ है कि अब हालात ऐसे हैं कि भारत गेहूं आयात करने को लेकर विचार कर रहा है।

India may import wheat, a big blow to Modi’s vision of feeding the world