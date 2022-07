भारत में पिछले 6 सालों में स्टार्टअप्स में 15,400% की वृद्धि, DPIIT ने 72,993 को दी मान्यता

भारत में पिछले 6 सालों में स्टार्टअप्स में 15,400% की वृद्धि हुई है। 2016 में देश में स्टार्टअप्स की संख्या 471 थी जो 30 जून 2022 तक 72,993 पहुंच गई है। राज्यसभा में एक प्रश्न का जबाब देते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बताया कि DPIIT ने अब तक 72,993 स्टार्टअप्स को मान्यता दी है।

Published: July 24, 2022 10:37:23 am

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए उनके द्वारा नई स्टार्टअप पॉलिसी भी लांच की गई है, जिसके कारण भारत ने दुनिया भर के सामने स्टार्टअप को लेकर अलग पहचान बनाई है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 6 सालों में स्टार्टअप्स में 15,400% की वृद्धि हुई है। दरअसल राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि 2016 में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया की शुरूआत की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी राज्यों, शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और उन स्टार्टअप्स की आर्थिक रूप से मदद करना है।

