प्रीमियम तत्काल टिकट को लेकर रेलवे लेने जा रहा बड़ा फैसला, लाखों यात्रियों पर पड़ेगा असर

Premium Tatkal Ticket: प्रीमियम तत्काल टिकट को लेकर रेलवे जल्द ही यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दे सकता है। अब जल्द ही सभी ट्रेनों में प्रीमियम तत्काल टिकट मिलने लगेंगे, जिससे यात्रियों को भी सुविधा होगी और रेलवे को भी राजस्व प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

Premium Tatkal Ticket: भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय कई फैसले लेता रहता है। इसी तरह एक बार फिर रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम तत्काल टिकट बुकिंग सर्विस को सभी ट्रेनों में शुरु करने के बारे में विचार कर रहा है। दरअसल, रेलवे तत्काल की ही तरह ही प्रीमियम तत्काल के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित रखता है। इन सीटों को बुक करने के लिए यात्रियों को ज्यादा पैसे पेमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन जरूरत के समय यात्रियों को ट्रेन में टिकट मिल जाती है।

Railway is going to take a big decision regarding premium tatkal tickets, lakhs of passengers will be affected