कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लांच करेंगे भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जानिए इससे जुड़ी सभी खास बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी शुक्रवार 29 जुलाई 2022 को गुजरात के गिफ्ट सिटी में देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की शुरूआत करेंगे। वह इस दौरान इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी (IFSCA) के मुख्यालय भवन की आधार शिला भी रखेंगे। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के द्वारा भारत में सोने के कारोबार को और ज्यादा व्यवस्थित बनाया जाएगा, जिसमें सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही यह सोने की जबाबदेह सोर्सिंग और क्वालिटी की भरोषे के साथ कुशल प्राइज डिस्कवरी की भी सुविधा प्रदान करेगा।

