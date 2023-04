Good News: दिल्ली के लोगों को महंगाई से बड़ी राहत, 6 रुपये सस्ती हुई CNG

CNG Price Cut in Delhi: राजधानी दिल्ली के लोगों को महंगाई से एक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली में सीएनजी की 6 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई है। इससे दिल्ली में सीएनजी से चलने वाले लाखों गाड़ियों का खर्च कम हो जाएगा।

Indraprastha Gas Limited Slashes Price of CNG by rs 6 per kg in Delhi