एशिया का सबसे ज्यादा पैसा गंवाने वाला IPO बना LIC, दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया की कंपनी

LIC Shares: शेयर मार्केट में लिस्टिंग के बाद से लगातार गिरावट के कारण LIC नए लो का रिकार्ड बनाते जा रहा है। अभी भी इसके शेयर में लगातार गिरावट बनी हुई है। आपको बता दें कि LIC ने लिस्टिंग के समय IPO का इश्यू प्राइज 902-949 रुपए लिखा था,जो आज शेयर मार्केट में 5.66% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ।

LIC Shares: LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) के मार्केट वैल्यू में 17 अरब डॉलर की भारी गिरावट हुई है, जिसके बाद यह एशिया का इस साल सबसे ज्यादा दौलत गंवाने वाला IPO बन गया है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार 17 मई की शुरुआत के बाद से LIC में 29% की गिरावट हुई है, जिसके कारण शेयर मार्केट में लिस्टिंग बाद से मार्केट कैप में गिरावट के मामले में दूसरे स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया की एलजी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड है। इस कंपनी ने शेयर में लिस्टिंग के बाद 30% से अधिक की गिरावट दर्ज किया गया।

