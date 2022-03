HUL और नेस्ले की कीमतों में बढ़ोतरी, मैगी और चाय-कॉफी हुई महंगी

देश में करोड़ो लोगों की फेवरेट रेडी टू ईट मैगी ( Maggie New Price ) अब महंगी हो गई है। यानि मैगी खाने के लिए अब आपको अपनी जेब को और ढीला करना पड़ेगा। ना सिर्फ मैगी बल्कि कॉफी समेत और भी कई चीजें 14 मार्च से महंगी हो गई है।

मैगी के शौकीनों के लिए एक बुरी खबर है। दो मिनट में तैयार होने वाली मैगी खाने के लिए ज्यादा कीमत चुकाना होगी। यही नहीं इसके साथ ही कॉफी समेत कुछ और चीजें भी महंगी हो गई हैं। दरअसल हिंदुस्तान यूनीलिवर (HUL) और नेस्ले ने ने चाय, कॉपी, मिल्क और नूडल्स की कीमतें 14 मार्च से बढ़ा दी हैं। नेस्ले इंडिया ने एलान करते हुए 14 मार्च से मैगी के दाम 9 से 16 फीसदी तक बढ़ाने की बात कही है। यानी 70 ग्राम का मैगी का पैकेट जो 13 मार्च तक 12 रुपए में मिलता था अब 14 रुपए में मिलेगा।

