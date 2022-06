छोटे शहरों की ओर बढ़ रहे हैं मॉल संचालक, नए स्टोर में 25% हो सकती है बढ़ोतरी

Mall: मॉल संचालक अब ग्राहकों से भरे छोटे शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, उनका मानना है कि छोटे शहरों में मॉल की मांग ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार के अनुसार भारत में नए स्टोर के उद्घाटन की दर 25% तक बढ़ सकती है।

Mall: अगर आप मैट्रो सिटी की तरह छोटे शहरों में भी कई मॉल्स में शापिंग का मजा उठाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। मॉल संचालक नए स्टोर खोलने के लिए टियर -2 शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। फीनिक्स मॉल के अध्यक्ष राजेंद्र कालकर ने कहा कि कई ब्रांडों ने महसूस किया है कि छोटे शहरों में ग्राहक ज्यादा हैं इसलिए हम वहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि फीनिक्स मुंबई, पुणे, बेंगलुरु में आधा दर्जन से अधिक मॉल्स संचालित कर रही है। हम इस साल अपना मॉल अहमदाबाद के साथ ही इंदौर में खोल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छोटे शहरों में मॉल्स की कॉफी मांग है।

Mall operators are moving towards smaller cities, there may be an increase of 25% in new stores