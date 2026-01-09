9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

कारोबार

Multibagger Stock: 1 लाख बन गए 44 लाख रुपये! इस मल्टीबैगर ने दिया 5 साल में 4,300% का धमाकेदार रिटर्न

कंपनी 110 से ज्यादा देशों में प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है और अपनी रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट्स से कमाती है। यह दुनिया की पहली कंपनी है जिसे WHO/UNFPA से दोनों मेल और फीमेल कंडोम्स के लिए प्री-क्वालिफिकेशन मिला है।

भारत

image

Businessdesk

image

Mohammad Hamid

Jan 09, 2026

इस स्टॉक ने इसी महीने नया रिकॉर्ड हाई बनाया (PC: Canva)

पर्सनल केयर और वेलनेस प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी Cupid ने बीते कुछ सालों में अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा कमाकर दिया है। 2 जनवरी को ही इस स्टॉक ने NSE पर 526.95 रुपये का लाइफ टाइम हाई बनाया है। हालांकि उस ऊंचाई से ये शेयर अब नीचे आ चुका है। इस स्मॉलकैप FMCG कंपनी की रैली काफी तेज और लगातार रही है। इसने बीते एक साल में 418% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। जबकि बीते 6 महीनों में ये शेयर 275% तक चढ़ चुका है। हालांकि इस हफ्ते इस शेयर में जबरदस्त गिरावट आई है, जिसकी वजह से ये रिटर्न पहले से कम हुआ है।

बीते 5 साल में 4,300% का रिटर्न

आज से 5 साल पहले 8 जनवरी, 2021 को ये स्टॉक 11.94 रुपये पर था। अगर हम 2 जनवरी को बनाए गए रिकॉर्ड हाई 526.95 रुपये से देखें तो इस स्टॉक ने बीते 5 साल में 4,291% का सॉलिड रिटर्न दिया है। अगर आपने इस स्टॉक में 5 साल पहले 1 लाख रुपये लगाए होते, तो 11.94 रुपये के भाव पर 8375 शेयर मिलते, जिनकी 2 जनवरी के रिकॉर्ड भाव पर वैल्यू 44 लाख रुपये से भी ज्यादा बनती है।

एक दिन में 11% चढ़ा था शेयर

सोमवार को क्यूपिड ने ऐलान किया कि उसे सऊदी अरब में अपनी पहली विदेशी FMCG मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए बोर्ड से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। यह प्लांट गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल (GCC) बाजारों में क्षेत्रीय सप्लाई क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से लगाया जा रहा है और इसका फंडिंग आंतरिक संसाधनों होगी। इससे एक हफ्ता पहले कंपनी ने खुलासा किया था कि उसके प्रमोटर ग्रुप ने गिरवी रखे शेयरों 36.13% से घटाकर 20% कर दिया है, जो वित्तीय मजबूती में सुधार और कारोबार के प्रति लंबी अवधि की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यही वजह रही कि अगले दिन मंगलवार, 6 जनवरी को इस शेयर में 11% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। जबकि पूरे शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव था।

क्यूपिड के बारे में जानिए

क्यूपिड लिमिटेड भारत में लिस्टेड कंपनी है, जो 1993 में बनी थी। यह मुख्य रूप से पुरुष महिलाओं के कंडोम्स, वॉटर-बेस्ड लुब्रिकेंट जेली, और इन-विट्रो डायग्नोस्टिक (IVD) किट्स (जैसे प्रेग्नेंसी टेस्ट, HIV, डेंगू, मलेरिया टेस्ट किट्स) का निर्माण और सप्लाई करती है। कंपनी ने हाल के वर्षों में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है और अब FMCG प्रोडक्ट्स जैसे डियोडरेंट्स, परफ्यूम्स, पॉकेट परफ्यूम्स, टॉयलेट सैनिटाइजर्स, हेयर एंड बॉडी ऑयल्स, हेयर रिमूवल स्प्रे, और फेस वॉश भी बनाती है।

कंपनी 110 से ज्यादा देशों में प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है और अपनी रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट्स से कमाती है। यह दुनिया की पहली कंपनी है जिसे WHO/UNFPA से दोनों मेल और फीमेल कंडोम्स के लिए प्री-क्वालिफिकेशन मिला है। इसका मुख्य प्लांट नासिक में है, पालावा में एक और प्लांट लगाने की योजना है।

डिस्क्लेमर: ये किसी भी तरह से शेयर में खरीद-बिक्री की सलाह नहीं है। शेयरों में निवेश का फैसला अपने निवेश सलाहकार से मशवरा करके लें।

Updated on:

09 Jan 2026 12:50 pm

Published on:

09 Jan 2026 12:49 pm

