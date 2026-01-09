Multibagger Stock: 1 लाख बन गए 44 लाख रुपये! इस मल्टीबैगर ने दिया 5 साल में 4,300% का धमाकेदार रिटर्न

सोमवार को क्यूपिड ने ऐलान किया कि उसे सऊदी अरब में अपनी पहली विदेशी FMCG मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए बोर्ड से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। यह प्लांट गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल (GCC) बाजारों में क्षेत्रीय सप्लाई क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से लगाया जा रहा है और इसका फंडिंग आंतरिक संसाधनों होगी। इससे एक हफ्ता पहले कंपनी ने खुलासा किया था कि उसके प्रमोटर ग्रुप ने गिरवी रखे शेयरों 36.13% से घटाकर 20% कर दिया है, जो वित्तीय मजबूती में सुधार और कारोबार के प्रति लंबी अवधि की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यही वजह रही कि अगले दिन मंगलवार, 6 जनवरी को इस शेयर में 11% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। जबकि पूरे शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव था।