इस IPO में 1 ही दिन में लोगों का पैसा हो गया डबल, शेयर मार्केट में हुई जबरदस्त लिस्टिंग

इनफिनिटी इन्फोवे ईआरपी प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। यह एक एसएमई आईपीओ था, जिसे निवेशकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था। इस आईपीओ को 277 गुना सब्सक्राइब किया गया था। आईपीओ में योग्य संस्थागत खरीदारों का कोटा 157.14 गुना सब्सक्राइब हुआ था। गैर संस्थागत निवेशकों का कोटा 548.99 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, रिटेल निवेशकों का हिस्सा 303.35 गुना सब्सक्राइब हुआ था। यह 24.42 करोड़ रुपये का आईपीओ 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था।