इस IPO में 1 ही दिन में लोगों का पैसा हो गया डबल, शेयर मार्केट में हुई जबरदस्त लिस्टिंग

इनफिनिटी इन्फोवे के शेयर की जबरदस्त लिस्टिंग हुई है। (PC: Freepik)
Infinity Infoway Share: स्टॉक एक्सचेंजों पर आज बुधवार को एक शेयर की जबरदस्त लिस्टिंग हुई है। इस शेयर ने आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों की रकम को एक ही दिन में दोगुना कर दिया है। यह इनफिनिटी इन्फोवे का शेयर है। इस शेयर की आज बीएसई पर जबरदस्त लिस्टिंग हुई है। आईपीओ में शेयर का प्राइस 155 रुपये था। आज यह शेयर 90 फीसदी प्रीमियम के साथ 294.50 रुपये पर लिस्ट हुआ है।
लिस्टिंग के बाद भी शेयर में भारी तेजी देखी गई और इसमें 5 फीसदी का अपर सर्किट लग गया। इससे यह शेयर 309.20 रुपये पर जा पहुंचा है। ऐसे में आईपीओ में पैसा लगाने वालों को 1 ही दिन में 99.48 फीसदी का फायदा हो गया है। कंपनी का मार्केट कैप 168.61 करोड़ रुपये है।
इनफिनिटी इन्फोवे ईआरपी प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। यह एक एसएमई आईपीओ था, जिसे निवेशकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था। इस आईपीओ को 277 गुना सब्सक्राइब किया गया था। आईपीओ में योग्य संस्थागत खरीदारों का कोटा 157.14 गुना सब्सक्राइब हुआ था। गैर संस्थागत निवेशकों का कोटा 548.99 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, रिटेल निवेशकों का हिस्सा 303.35 गुना सब्सक्राइब हुआ था। यह 24.42 करोड़ रुपये का आईपीओ 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था।
इस आईपीओ में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 15,75,200 नए शेयर जारी हुए हैं। कंपनी आईपीओ से मिले पैसे का उपयोग जीरोटच डिवाइस ऐज अ सर्विस के डेवलपमेंट, नए आईटी इंफ्रा की खरीदारी और सर्टिफिकेशन, टेंडर्स की फंडिंग और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी।
भारतीय शेयर बाजार की बात करें, तो यह बुधवार दोपहर गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 0.23 फीसदी या 185 अंक की गिरावट के साथ 81,741 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 58 अंक की गिरावट के साथ 25,048 पर ट्रेड करता दिखा।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सूचना मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमभरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
