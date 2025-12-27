New Rules 1 January 2026: साल खत्म होने से पहले निपटा लें ये 4 ज़रूरी काम, हो सकता है भारी नुकसान

New Rules 1 January 2026: नया साल 2026 शुरू होने वाला है और 31 दिसंबर 2025 कई डेडलाइन का आखिरी दिन है। कार खरीदने से लेकर निवेश और टैक्स से जुड़े कामों में देरी करने पर आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं या सुविधाएं छिन सकती हैं। आइए जानते हैं वो 4 जरूरी काम जो 31 दिसंबर तक पूरा कर लेने है।