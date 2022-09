आम आदमी के लिए अब फ्री नहीं होगी WhatsApp, Skype, Zoom, Telegram पर वीडियो कॉलिंग, सरकार ला रही नया बिल

New Telecom Bill : जल्द ही आम आदमी को WhatsApp, Skype, Zoom, Telegram और Google Duo जैसे ऐप्स पर कॉलिंग के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। केंद्र सरकार ने Indian Telecommunication Bill 2022 का ड्राफ्ट तैयार किया है जिसके तहत नए नए लागू होंगे।

अब WhatsApp, Skype, Zoom, Telegram और Google Duo पर वीडियो कॉल करना अब फ्री नहीं होगा। इसपर भी अब शुल्क लगेगा। केंद्र सरकार अब नया बिल लेकर आ रही है जिसका नाम है Indian Telecommunication Bill 2022 और इसे पारित हो जाने के बाद वॉट्सऐप, जूम और गूगल डुओ को टेलीकॉम लाइसेंस के दायरे में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आम आदमी के लिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बात करना अब फ्री नहीं होगा।

