NFO: कम रिस्क में मिलेगा ज्यादा मुनाफा, इस स्कीम में 2 दिसंबर तक है निवेश का मौका

कम अस्थिरता वाले शेयरों पर फोकस (Mutual Fund NFO) यह योजना बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों (लार्ज-कैप) के कम अस्थिर शेयरों में निवेश करती है। ऐसे शेयर बाजार के जोखिम को सीमित करते हुए स्थिर मुनाफा प्रदान करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट (Mutual Fund NFO) के कार्यकारी निदेशक और मुख्य निवेश अधिकारी एस. नरेन ने इस योजना की लॉन्चिंग पर कहा, हमें यह स्कीम पेश करते हुए खुशी हो रही है। हाई वैल्यूएशन वाले बाजारों में कम अस्थिरता वाले स्टॉक्स का चयन हमारे रक्षात्मक निवेश दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना भारत के अनुकूल संरचनात्मक और मैक्रोइकॉनॉमिक दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए तैयार की गई है।

किसके लिए है यह योजना? Who is this Scheme For? यह योजना उन निवेशकों के लिए आदर्श है शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं लेकिन जोखिम से बचना पसंद करते हैं।

बड़ी, स्थिर और भरोसेमंद कंपनियों के शेयरों में निवेश करना चाहते हैं।

लंबी अवधि में अपनी बचत को सुरक्षित और लाभदायक बनाना चाहते हैं। पिछले रुझानों पर नजर डालें तो, मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स ने स्थिर बाजार (NFO) में 15-18% तक का मुनाफा दिया है। वहीं, निफ्टी 50 ने भी 15% तक का औसत रिटर्न दिया है।

इस योजना की खासियत (Specialty of this scheme) सुरक्षित पोर्टफोलियो निर्माण: इस योजना में हर शेयर को सोच-समझकर चुना जाता है ताकि निवेशकों का पोर्टफोलियो स्थिर और लाभकारी हो।

कम अस्थिरता: यह योजना उन शेयरों में निवेश करती है, जो बाजार के उतार-चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं।

लंबी अवधि के लिए सही: जो निवेशक अपनी बचत को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना एक भरोसेमंद विकल्प है।

न्यूनतम निवेश: केवल ₹5,000 से शुरू होकर यह योजना हर वर्ग के निवेशकों को जोड़ने का मौका देती है।