RBI के एक्शन से Paytm का शेयर ऑल टाइम लो पर, रिकॉर्ड हाई से करीब 70 % टूटा

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रिजर्व बैंक के एक्‍शन के बाद पेटीएम के स्‍टॉक्‍स पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 70 फीसदी टूट चुका है जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है।





Paytm shares hit record low, down over 70% from all-time high