पोस्ट ऑफिस खाता धारकों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से इन योजनाओं पर कैश में नहीं मिलेगा ब्याज

सीनियर सिटीजन स्कीम, मंथली इनकम स्कीम और टर्म डिपॉजिट को सेविंग अकाउंट को लेकर पोस्ट ऑफिस बड़ा बदलाव करने जा रहा है।

पोस्‍ट ऑफिस की योजनाएं भारतीयों के लिए निवेश के लिए बेहतरीन विकल्प देती हैं। ये निवेश पर गारंटीड, शानदार रिटर्न भी देती हैं। अब पोस्ट ऑफिस अपनी कुछ योजनाओं में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस संबंध में पोस्ट ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अनुसार 1 अप्रैल 2022 से सीनियर सिटीजन स्कीम, मंथली इनकम स्कीम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स में कैश में ब्याज देना बंद हो जाएगा।

Post office will end cash payment interest on these schemes from April