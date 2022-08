PPS सिस्टम लागू, आज से आपका बैंक चेक क्लियर करने से कर सकता है मना

आज से कई बैंकों ने PPS (पॉजिटिव पे सिस्टम) लागू कर दिया है, जिसके बाद अगर आप PPS से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो बैंक आपके चेक को क्लियर करने से मना कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग फ्रॉड रोकने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया है।

अगर आप चेक के माध्यम से पैसे लेते या देते हैं तो यह आपके काम की खबर है। आज यानी 1 अगस्त 2022 से कई बैंकों ने 5 लाख या उससे अधिक वाले अमांउट के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) लागू कर दिया है। ऐसे में अगर आप पॉजिटिव पे सिस्टम से जुड़े नियमों का पालन करते हुए चेक जारी नहीं करते हैं तो बैंक आपका चेक क्लियर करने से मना कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी 1 जनवरी 2021 से बैंको को सभी प्रकार के चेक पेमेंट के लिए PPS सिस्टम लागू करने के लिए कहा था, लेकिन बैंकों ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है।

PPS system implemented, from today your bank may refuse to clear the check