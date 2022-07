एक हफ्ते में 1452 करोड़ रुपए बढ़ी राकेश झुनझुनवाला की संपत्ति, क्या आपके पोर्टफोलियो में शामिल है ये खास बीमा स्टॉक?

राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल बीमा स्टॉक के बदौलत उनकी संपत्ति में पिछले 1 हफ्ते में ही 1452 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 7 दिन में इस शेयर में 30% की तेजी देखी गई। हालांकि उस इंश्योरेंस स्टॉक में झुनझुनवाला ने 14.39% होल्डिंग ले रखी है।

Published: July 16, 2022 11:54:00 am

दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस (Star Health and Allied Insurance) कंपनी के शेयर में पिछले हफ्ते में अच्छी तेजी देखी गई है, जिसके बदौलत राकेश झुनझुनवाला की संपत्ति में 1452 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 31.37% का निगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 1 हफ्ते में स्टार हेल्थ स्टॉक में 30% से अधिक की तेजी देखने को मिली है, जिसका वर्तमान में मार्केट कैप लगभग 35,721.09 करोड़ रुपए है।

Rakesh Jhunjhunwala's assets increased by Rs 1452 crore in 7 days due to insurance stock