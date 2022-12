RBI ने लांच किया डिजिटल रुपया, जानिए खरीदने व यूज करने के तरीके

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज भारत का डिजिटल रुपया (eRs-R) लांच कर दिया है। eRs-R को इश्यू करने और रिडीम करने का RBI खुद करेगा। वहीं डिस्ट्रिब्यूशन और पेमेंट से जुड़ी सर्विस की जिम्मेदारी बैंकों को दी गई है।

RBI launched digital rupee, know how to buy and use it