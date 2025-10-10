रियल एस्टेट और बैंकिंग शेयरों में तेजी से उछला मार्केट, उधर मेटल स्टॉक्स टूटे, जानें बाजार का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक तेजी निफ्टी रियल्टी में 1.38 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.46 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.61 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.07 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.67 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.33 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.21 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.30 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 0.22 फीसदी की तेजी देखने को मिली। इससे इतर निफ्टी मेटल में 1.30 फीसदी की सबसे अधिक गिरावट दिखी। इसके साथ ही निफ्टी मीडिया, निफ्टी आईटी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में भी गिरावट देखी गई।