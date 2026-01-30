Budget 2026: क्या इस बजट के बाद शेयर मार्केट में आएगी तेजी? पिछले 15 सालों से ऐसी रही है चाल

सेक्टर के स्तर पर देखें तो फार्मा और फाइनेंशियल सर्विसेज शेयरों ने बजट के बाद लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। फार्मा सेक्टर 15 में से 14 बार बजट के बाद के हफ्तों में बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि फाइनेंशियल सर्विसेज शेयरों ने भी मजबूत रिटर्न दिए। इसके उलट ऑटो और रियल्टी सेक्टर का प्रदर्शन इनके मुकाबले कमजोर रहा है। इसके अलावा, बजट के दिन और उसके बाद इंडिया VIX में गिरावट दर्ज की गई, जो बाजार में घटती अस्थिरता और निवेशकों के बढ़ते भरोसे का संकेत देती है। कुल मिलाकर, इतिहास बताता है कि प्री-बजट करेक्शन के बाद बाजार में रिकवरी की संभावना बनी रहती है और निवेशक इस ट्रेंड को ध्यान में रखकर रणनीति बना सकते हैं।