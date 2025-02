Dollar के मुकाबले Rupee हुआ मजबूत, 27 पैसे की उछाल, क्या बरकरार रहेगी यह बढ़त?

Rupee to Dollar: आज, 12 फरवरी को भारतीय रुपया ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 27 पैसे की मजबूती दर्ज की और 86.52 के स्तर पर पहुंच गया। आइए रुपए की मजबूती के पीछे के कारणों पर एक नजर डालते हैं।

भारत•Feb 12, 2025 / 11:51 am• Ratan Gaurav

Rupee to Dollar

Rupee to Dollar: आज 12 फरवरी बुधवार के दिन भारतीय रुपये (Rupee to Dollar) ने लगातार दूसरे सत्र में मजबूती दर्ज की और बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 27 पैसे चढ़कर 86.52 के स्तर पर पहुंच गया। रुपये की यह बढ़त कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के विभिन्न उपायों से मिली राहत के कारण देखने को मिली। हालांकि, घरेलू शेयर बाजार (Share Market) में अस्थिरता, विदेशी पूंजी की निकासी और अमेरिकी मुद्रा की मजबूती (Rupee to Dollar) ने रुपये की बढ़त को सीमित कर दिया।

Hindi News / Business / Dollar के मुकाबले Rupee हुआ मजबूत, 27 पैसे की उछाल, क्या बरकरार रहेगी यह बढ़त?