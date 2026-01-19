Gold Rate Today: सोने में भारी-भरकम उछाल, चांदी 1 ही दिन में 15,000 रुपये चढ़ी, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज सोमवार को जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप को टैरिफ धमकी का असर इन दोनों धातुओं पर देखा जा रहा है। सोमवार शाम एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 1.80 फीसदी या 2,564 रुपये की भारी तेजी के साथ 1,45,081 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 5.15 फीसदी या 14,816 रुपये की जबरदस्त तेजी के साथ 3,02,596 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।