20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

एआई निवेश में 2030 तक 150% बढ़ोतरी का अनुमान, लेकिन सिर्फ 24% कंपनियों के पास मुनाफे का स्पष्ट प्लान

IBM और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की नई स्टडी के मुताबिक, 2030 तक AI निवेश में 150% की भारी वृद्धि होगी। हालांकि, 79% कंपनियों को रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद तो है, पर सिर्फ 24% के पास इसके लिए स्पष्ट रणनीति है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 20, 2026

AI Investment

AI Generated Image

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जल्द ही बिजनेस और जॉब फील्ड को बदलने वाला है। 79% कंपनियां मानती हैं कि 2030 तक एआई उनकी कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ा देगा। वहीं, सिर्फ 24% के पास यह स्पष्ट योजना है कि वह रेवेन्यू कहां से आएगा। आईबीएम इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की स्टडी में 33 देशों और 20 इंडस्ट्री के 2,007 टॉप अधिकारियों का सर्वे किया गया। रिपोर्ट में 2030 तक एआई के उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद जताई, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक पक्ष को लेकर कुछ चेतावनियां भी दी हैं।

सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद

  • 79% अधिकारी मानते हैं कि 2030 तक एआई रेवेन्यू बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा।
  • 2030 तक एआइ निवेश में 150% की बढ़ोतरी का अनुमान
  • उत्पादकता में 42% तक वृद्धि का अनुमान 2030 तक

चुनौतियां भी कम नहीं

  • केवल 24% अधिकारियों को यह स्पष्ट है कि एआई से रेवेन्यू कहां से आएगा।
  • 68% को डर है कि कमजोर इंटीग्रेशन से एआई प्रयास असफल हो सकते हैं।
  • सिर्फ 28% कंपनियों को यह स्पष्ट है कि 2030 तक उन्हें किन एआई मॉडल्स की जरूरत होगी।

नेतृत्व में शामिल होगा एआई

74% अधिकारियों का मानना है कि एआई नेतृत्व भूमिकाओं की परिभाषा बदल देगा। 25% कंपनी बोर्ड में 2030 तक एआई सलाहकार होंगे। अभी में एआई खर्च का 47% दक्षता पर केंद्रित है, जो 2030 तक घटकर 38% रह जाएगा। वहीं इनोवेशन पर खर्च 62% तक पहुंच जाएगा। 67% अधिकारियों को उम्मीद है कि एआई उन स्किल की कमी को दूर करेगा जो आज संगठनों को रोकती है।

एआई मॉडल चुनने में असमंजस

57% कंपनियां मानती हैं कि उनकी सफलता बेहतर एआई मॉडल पर निर्भर करेगी, लेकिन केवल 28% को पता है कि 2030 तक उन्हें कौन से मॉडल चाहिए। वहीं, 67% अधिकारियों का कहना है कि नौकरियों की अवधि घटी है और कर्मचारी जल्दी नौकरियां बदल रहे हैं। 2026 के अंत तक 56% कर्मचारियों को नए सिरे से प्रशिक्षित करना होगा क्योंकि एआई उनके हिस्से का काम संभाल लेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Jan 2026 03:01 am

Hindi News / Business / एआई निवेश में 2030 तक 150% बढ़ोतरी का अनुमान, लेकिन सिर्फ 24% कंपनियों के पास मुनाफे का स्पष्ट प्लान

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

भारत और ब्राजील पर टैरिफ बढ़े, लेकिन कीमत अमेरिकी उपभोक्ताओं ने चुकाई: रिपोर्ट

Donald Trump Tariffs
कारोबार

Home Loan Tips: घर खरीदने के लिए होम लोन ले रहे हैं तो जान लें ये 4 जरूरी बातें, फायदे में रहेंगे आप

Home Loan Tips
कारोबार

Gold Rate Today: सोने में भारी-भरकम उछाल, चांदी 1 ही दिन में 15,000 रुपये चढ़ी, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

सोने पर इतना भरोसा, अरबपति ने अपनी एक चौथाई दौलत कर दी निवेश

Billionaire portfolio allocation gold
कारोबार

Why Share Market Fall: शेयर बाजार में चारों तरफ क्यों दिख रही जबरदस्त बिकवाली? निवेशकों के 2 लाख करोड़ डूबे, जान लीजिए वजह

Why Share Market Fall Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.