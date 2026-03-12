Share Market Crash: बाजार में आज भी बड़ी गिरावट, 4 दिन में 3000 पॉइंट टूटा सेंसेक्स, निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपये डूबे

ऑटो शेयरों में आज गुरुवार को भी तेजी देखी जा रही है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2.56 फीसदी की गिरावट के साथ ट्रेड करती दिखाई दी। इसके अलावा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.29 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 1.28 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.47 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 1.52 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.42 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.86 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.16 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.48 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.57 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.98 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.87 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 1.11 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.41 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। सिर्फ एक सूचकांक निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.26 फीसदी की तेजी देखी जा रही है।