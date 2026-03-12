Gold Silver Price Today: सोने के जेवर बनवाना हो गया सस्ता, आज फिर टूटी कीमतें, उधर चांदी में आई भारी गिरावट

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबारी में सोने का भाव 0.34 फीसदी या 551 रुपये की गिरावट के साथ 1,61,238 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वैश्विक बाजार में गिरावट के चलते घरेलू बाजार में भी आज कीमतें लाल निशान पर ट्रेड कर रही हैं। मजबूत यूएस डॉलर और ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें कम रहने से सोना कमजोर हुआ है।