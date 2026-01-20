Budget 2026: बिहार के बाद अब बंगाल की बारी, ममता की कुर्सी के लिए बजट को हथियार बनाएगी BJP!

विपक्षी पार्टियां यह कहती आईं हैं कि भाजपा चुनावी लाभ के लिए बजट का इस्तेमाल करती है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को भी यही लगता है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी प्रवक्ता डॉ. प्रदीप्ता मुखर्जी का कहना है कि बजट अब वोट की राजनीति पर केंद्रित हो गया है। केंद्र सरकार अब राज्यों की वास्तविक जरूरतों के बजाए चुनावी लाभ के आधार अपर बजट आवंटित करती है। उन्होंने केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल की निरंतर उपेक्षा का भी आरोप लगाया। मालूम हो कि मनरेगा (अब विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025) को लेकर भी राज्य और केंद्र आमने-सामने आ चुके हैं। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र जानबूझकर उसका पैसा रोक रहा है, जबकि केंद्र पैसों के दुरुपयोग का हवाला देता आया है। यह मामला अदालत तक पहुंच चुका है।