चांदी में निवेश के लिए तैयार हो जाएं, आने वाली है गिरावट, इस हफ्ते Gold Price में आएगा उछाल!

इनक्रेड मनी के CEO विजय कुप्पा का कहना है कि सोना और चांदी स्ट्रक्चरल रूप से पॉजिटिव बने हुए हैं, भले ही नजदीकी भविष्य में उतार-चढ़ाव की अवधि की संभावना है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व में लगातार सोना जोड़ रहे हैं, जबकि ETF इनफ्लो गोल्ड सप्लाई के एक बड़े हिस्से को अपना बना रहा है। भू-राजनीतिक तनाव और मैक्रोइकोनॉमिक अनिश्चितता से इन धातुओं को सपोर्ट मिल रहा है। कुप्पा ने आगे कहा कि टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिफिकेशन से बढ़ती मांग के चलते इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर चांदी की दोहरी भूमिका, एक सपोर्टिव लॉन्ग-टर्म सेटअप बना रही है। लंबे समय तक तेजी के बाद, कंसोलिडेशन और प्राइस करेक्शन सामान्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शॉर्ट-टर्म गिरावट से यह जरूरी नहीं है कि आगे भी नरमी का रुख बना रहेगा।