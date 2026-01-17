Budget 2026: न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को बजट में मिलेंगे कई तोहफे, वित्त मंत्री कर सकती हैं ये घोषणाएं!

नई टैक्स व्यवस्था में डिडक्शन के कम प्रावधान एक बड़ी समस्या हैं। इसके तहत, टैक्सपेयर्स सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन और NPS में एम्प्लॉयर के योगदान का दावा कर सकते हैं, जबकि HRA और मेडिकल इंश्योरेंस जैसे फायदे उपलब्ध नहीं हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ जरूरी डिडक्शन को न्यू टैक्स रिजीम में शामिल करके इसे और आकर्षक बनाया जा सकता है। नई प्रणाली, पुरानी प्रणाली से सरल है, लेकिन डिडक्शन प्रावधानों में कमी समस्या है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में आनंद राठी वेल्थ की म्यूचुअल फंड हेड श्वेता रजनी के हवाले से बताया गया है कि HRA और मेडिकल इंश्योरेंस जैसे लिमिटेड डिडक्शन की इजाज़त देने से नए टैक्स सिस्टम को काफी बेहतर किया जा सकता है।