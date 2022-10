अमरीका में बोली वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण- रुपया कमजोर नहीं, डॉलर हो रहा मजबूत

अमरीका के वाशिंगटन डीसी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रुपया कमजोर नहीं हो रहा, बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी, ईडी सहित अन्य मामलों के बारे में भी मीडिया के सवालों को जवाब दिया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय अमरीका के दौरे पर हैं,जहां उन्होंने 24 द्विपक्षीय बैठकें किया। इसके साथ ही सचिवों व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपने समकक्षों के साथ 25 बैठकें कीं। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमरीका की अपनी आधिकारिक यात्रा पर वाशिंगटन डीसी में मीडिया को संबोधित किया, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय रुपया कमजोर नहीं हो रहा, बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। वहीं दूसरे देशों की करेंसी की तुलना में तो रुपया अच्छा कर रहा है।

Rupee not sliding, dollar strengthening incessantly: Nirmala Sitharaman on the value of Indian rupee