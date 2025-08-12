केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में हो सकता है 18000-54000 रुपये महीने तक हाइक

फिटमेंट फैक्टर बेसिक पे पर लागू होता है और इसके जरिए ही नए वेतनमान तय किए जाते हैं। हालांकि, वास्तविक बढ़ोतरी इससे कम होती है क्योंकि नया वेतन आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ता (DA) रीसेट होकर शून्य हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, 2016 में 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फैक्टर सुझाया था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। लेकिन DA रीसेट को ध्यान में रखते हुए वास्तविक बढ़ोतरी 14.3% ही थी।