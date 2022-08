SBI व Axis Bank ने फिक्स डिपॉजिट में बढ़ाई ब्याज दर, जानिए अब कितना मिलेगा रिटर्न

Fixed deposit: SBI व Axis Bank ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। SBI के ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी आज यानी 13 अगस्त से लागू कर दी गई है। वहीं Axis Bank के फिक्स डिपॉजिट में यह बढ़ोतरी 11 अगस्त से लागू हो गई है।

Fixed deposit: फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) हमारे देश में सबसे लोकप्रिय निवेश साधनों में से एक है, जिसका सबसे बड़ा कारण निवेश में आसानी और गारंटीड रिटर्न है। फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दर निवेश की गई मूल राशि और निवेश की अवधि पर निर्धारित होती है। अगर आपको भी फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना पसंद है तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेस बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और प्राइवेड सेक्टर का बड़ा बैंक 'Axis Bank' ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। SBI और Axis Bank दोनों बैंकों ने ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी 2 करोड़ रुपए से कम फिक्स डिपॉजिट में की है।

