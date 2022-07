SBI एटीएम नकद निकासी नियम; मुख्य बातें जो आपको जानना जरूरी

SBI ATM cash withdrawal rules: SBI ने ATM से नगद पैसा निकालने के नियम में बदलाव करते हुए 10 हजार रुपए से अधिक निकासी पर OTP को अनिवार्य कर दिया है, इसके प्रोसेस के बारे में सभी ATM यूजर को नहीं पता होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसे में आइए SBI एटीएम नकद निकासी नियम के बारे में कुछ जरूरी बाते जानते हैं।

SBI ATM cash withdrawal rules: देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों के साथ होने वाले धोखाधड़ी से बचाने के लिए (OTP)आधारित नकद निकासी सर्विस को अनिवार्य कर दिया है। हालांकि यह सर्विस 10 हजार रुपए से अधिक की निकासी में अनिवार्य किया गया है। ऐसे में अब ATM से 10 हजार रुपए से अधिक की निकासी करने के लिए ग्राहकों को मोबाइल पर आए OTP को ATM मशीन में डालना होगा। वह अब बिना OTP के 10 हजार रुपए से अधिक की निकासी नहीं कर सकते हैं।

SBI ATM cash withdrawal rules: Key things you need to know