Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Share Market Today: रुझानों में NDA की जीत के बावजूद लुढ़का शेयर बाजार, IT शेयर सबसे अधिक टूटे, जानें मार्केट का हाल

Share Market Today: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज जारी हो रहे हैं। शुरुआती रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं, शेयर बाजार गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 14, 2025

Share Market Down

शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही है। (PC: Freepik)

Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुला है और शुरुआती कारोबार में भी गिरावट देखी जा रही है। आज शुक्रवार को बिहार चुनाव के नतीजे जारी हो रहे हैं। शुरुआती रुझान में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन फिर भी बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। आमतौर पर जब बीजेपी सत्ता में आती दिखती है, तो शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिलती है। हालांकि, एक्जिट पोल में एनडीए की जीत के संकेतों से पिछले कुछ सेशंस में बाजार में भारी बढ़त दर्ज हुई थी।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 418 अंक की गिरावट के साथ 84,060 पर खुला है। शुरुआती कारोबार में यह 0.31 फीसदी या 280 अंक की गिरावट के साथ 84,198 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 74 अंक की गिरावट के साथ 25,808 पर ट्रेड करता दिखा।

सेंसेक्स के इन शेयरों में दिखी गिरावट

सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक गिरावट टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, इन्फोसिस, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में देखने को मिली। इसके अलावा, एचसीएल टेक, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, मारुति, लार्सन एंड टुब्रो, एयरटेल, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचयूएल, रिलायंस और कोटक बैंक के शेयर भी लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। इससे इतर जोमैटो, बीईएल, एक्सिस बैंक, सनफार्मा, अडानी पोर्ट्स, एशियन पेंट, एसबीआई, ट्रेंट, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, पावरग्रिड और टाइटन के शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे।

आईटी शेयरों में सबसे अधिक गिरावट

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक गिरावट निफ्टी आईटी में 0.97 फीसदी देखने को मिली है। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 0.20 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.30 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.38 फीसदी और निफ्टी केमिकल्स में 0.30 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। वहीं, सबसे अधिक तेजी निफ्टी पीएसयू बैंक में देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी मीडिया, निफ्टी फार्मा, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी ऑयल एंड गैस और निफ्टी500 हेल्थकेयर में भी तेजी देखने को मिली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

14 Nov 2025 10:18 am

Published on:

14 Nov 2025 09:54 am

Hindi News / Business / Share Market Today: रुझानों में NDA की जीत के बावजूद लुढ़का शेयर बाजार, IT शेयर सबसे अधिक टूटे, जानें मार्केट का हाल

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election Result 2025 Live: बड़े अंतर के साथ कांग्रेस प्रत्याशी आगे, बीजेपी के मोरपाल तीसरे नंबर पर

anta upchunav result
बारां

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold ETF में पैसा लगाकर करना चाहते हैं कमाई? जानिए क्या है यह और कैसे करता है काम

Gold ETF price
कारोबार

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल, तनिष्क, मालाबार और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today
कारोबार

अकाउंट में रुपये होने पर भी SBI ने बाउंस कर दी थी EMI, अब बैंक ग्राहक को चुकाएगा 1.7 लाख रुपये

EMI Bounce Charge
कारोबार

Post Office की इस योजना में Wife के साथ करें निवेश, हर महीने खाते में आएगी 8,633 रुपये की रकम, जानिए कैसे

Post Office MIS Calculator
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने में जबरदस्त उछाल, चांदी में जोरदार तेजी, अमेरिका से आई एक खबर ने आसमान पर पहुंचा दिये भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.