Share Market Today: रुझानों में NDA की जीत के बावजूद लुढ़का शेयर बाजार, IT शेयर सबसे अधिक टूटे, जानें मार्केट का हाल

Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुला है और शुरुआती कारोबार में भी गिरावट देखी जा रही है। आज शुक्रवार को बिहार चुनाव के नतीजे जारी हो रहे हैं। शुरुआती रुझान में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन फिर भी बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। आमतौर पर जब बीजेपी सत्ता में आती दिखती है, तो शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिलती है। हालांकि, एक्जिट पोल में एनडीए की जीत के संकेतों से पिछले कुछ सेशंस में बाजार में भारी बढ़त दर्ज हुई थी।