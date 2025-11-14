Share Market Today: रुझानों में NDA की जीत के बावजूद लुढ़का शेयर बाजार, IT शेयर सबसे अधिक टूटे, जानें मार्केट का हाल

शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही है। (PC: Freepik)
Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुला है और शुरुआती कारोबार में भी गिरावट देखी जा रही है। आज शुक्रवार को बिहार चुनाव के नतीजे जारी हो रहे हैं। शुरुआती रुझान में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन फिर भी बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। आमतौर पर जब बीजेपी सत्ता में आती दिखती है, तो शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिलती है। हालांकि, एक्जिट पोल में एनडीए की जीत के संकेतों से पिछले कुछ सेशंस में बाजार में भारी बढ़त दर्ज हुई थी।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 418 अंक की गिरावट के साथ 84,060 पर खुला है। शुरुआती कारोबार में यह 0.31 फीसदी या 280 अंक की गिरावट के साथ 84,198 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 74 अंक की गिरावट के साथ 25,808 पर ट्रेड करता दिखा।
सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक गिरावट टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, इन्फोसिस, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में देखने को मिली। इसके अलावा, एचसीएल टेक, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, मारुति, लार्सन एंड टुब्रो, एयरटेल, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचयूएल, रिलायंस और कोटक बैंक के शेयर भी लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। इससे इतर जोमैटो, बीईएल, एक्सिस बैंक, सनफार्मा, अडानी पोर्ट्स, एशियन पेंट, एसबीआई, ट्रेंट, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, पावरग्रिड और टाइटन के शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक गिरावट निफ्टी आईटी में 0.97 फीसदी देखने को मिली है। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 0.20 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.30 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.38 फीसदी और निफ्टी केमिकल्स में 0.30 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। वहीं, सबसे अधिक तेजी निफ्टी पीएसयू बैंक में देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी मीडिया, निफ्टी फार्मा, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी ऑयल एंड गैस और निफ्टी500 हेल्थकेयर में भी तेजी देखने को मिली।
