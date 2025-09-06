SIP में डालें हर महीने 7000 रुपये, रिटायरमेंट के बाद 30 साल तक मिलेगी 70 हजार रुपये मंथली इनकम, समझिए कैलकुलेशन

Retirement Planning: क्या आपने कभी सोचा है कि 58 साल की उम्र में जब आप कंपनी से रिटायर कर दिये जाओगे, तब आपके घर के खर्चे कैसे चलेंगे। रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के अभाव में खर्चे चलाना मुश्किल हो सकता है। क्या हो अगर आपको रिटायरमेंट के बाद भी मंथली इनकम मिले? अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे होगा। लेकिन यह संभव है। SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की मदद से आप रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर इनकम पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि आपको क्या करना होगा।