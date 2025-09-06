Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

SIP में डालें हर महीने 7000 रुपये, रिटायरमेंट के बाद 30 साल तक मिलेगी 70 हजार रुपये मंथली इनकम, समझिए कैलकुलेशन

SWP Calculator: सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से आप रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर इनकम पा सकते हैं। SWP के लिए निवेश की रकम जुटाने के लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 06, 2025

Retirement Planning
SWP की मदद से रिटायरमेंट के बाद भी मंथली इनकम पा सकते हैं। (PC: Pixabay)

Retirement Planning: क्या आपने कभी सोचा है कि 58 साल की उम्र में जब आप कंपनी से रिटायर कर दिये जाओगे, तब आपके घर के खर्चे कैसे चलेंगे। रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के अभाव में खर्चे चलाना मुश्किल हो सकता है। क्या हो अगर आपको रिटायरमेंट के बाद भी मंथली इनकम मिले? अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे होगा। लेकिन यह संभव है। SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की मदद से आप रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर इनकम पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि आपको क्या करना होगा।

क्या करना होगा?

आपको अपनी नौकरी के दिनों में एक एसआईपी शुरू करनी होगी। जितनी कम उम्र से आप एसआईपी शुरू करेंगे, बाद में आप उतनी बड़ी मंथली इनकम पा सकेंगे। कम उम्र में निवेश शुरू करने का एक फायदा यह भी है कि आपको हर महीने ज्यादा निवेश नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जब रिटायरमेंट हो जाए, तो एसआईपी से जुटाई गई रकम को SWP में डाल दें। इससे आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। आइए उदाहरण से समझते हैं।

7000 रुपये की SIP से बनेगा 93 लाख का फंड

मान लीजिए आप अभी 35 साल के हैं। आपको किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में 7000 रुपये महीने की एसआईपी शुरू करनी होगी। आपको रिटायरमेंट की उम्र तक यानी 58 साल की उम्र तक यह निवेश करना है। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में 12 फीसदी सालाना औसत रिटर्न आसानी से मिल जाता है। ऐसे में जब आप 58 साल के होंगे तो आपके पास 93,47,888 रुपये का फंड जमा हो जाएगा। इसमें 19,32,000 रुपये आपकी निवेश राशि और 74,15,888 रुपये ब्याज आय होगी।

कैसे मिलेगी 70 हजार रुपये महीने की इनकम?

अब आपको एसआईपी से जमा 93,47,888 रुपये के फंड में से 90 लाख रुपये म्यूचुअल फंड SWP में डाल देने हैं। बचे पैसे आप अपने काम में ले सकते हैं। SWP में 8-10% औसत रिटर्न मिल जाता है। अगर हम 10% औसत रिटर्न मानकर चलें तो आप 30 साल तक 70,000 रुपये महीने इनकम पा सकते हैं। इसके बाद भी आपके पास 1,26,45,588 रुपये का फंड बच जाएगा।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

Published on:

06 Sept 2025 12:02 pm

Hindi News / Business / SIP में डालें हर महीने 7000 रुपये, रिटायरमेंट के बाद 30 साल तक मिलेगी 70 हजार रुपये मंथली इनकम, समझिए कैलकुलेशन

