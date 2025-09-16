नए GST रेट्स लागू होने से पहले शेयर बाजार में उछाल, जानिए किन-किन स्टॉक्स में दिख रही खरीदारी

Share Market News: भारतीय शेयर बाजार बढ़त लेकर खुला है और शुरुआती कारोबार में भी तेजी देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 67 अंक की बढ़त लेकर 81,852.11 पर खुला है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 0.28 फीसदी या 229 अंक की बढ़त लेकर 82,020 पर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 शेयर हरे निशान पर और 7 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी शुरुआती कारोबार में 0.24 फीसदी या 62 अंक की बढ़त लेकर 25,130 पर ट्रेड करता दिखाई दिया।