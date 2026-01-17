Budget 2026: बजट का मार्केट पर तुरंत दिखेगा असर, 1 फरवरी को छुट्टी वाले दिन भी होगी ट्रेडिंग, कहां लगाएं पैसा?

Stock market open on Budget day: शेयर बाजार में शनिवार-रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है। देश का बजट 1 फरवरी को आ रहा है और इस दिन रविवार है। ऐसे में एक सवाल यह बनता है कि क्या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होगी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने सर्कुलर जारी करके स्पष्ट किया है कि बजट वाले दिन मार्केट में सामान्य दिनों की तरह ट्रेडिंग होगी। बजट में होने वाली घोषणाओं का बाजार पर असर देखने को मिलता है। वित्त मंत्री की घोषणाओं पर निवेशक तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। अगर 1 फरवरी को मार्केट बंद रहता, तो बजट से उस पर होने वाले असर को देखने के लिए सोमवार का इंतजार करना पड़ता।