68 साल बाद फिर Air India की हुई घर वापसी, सबसे ज्यादा कीमत लगातार Tata Sons ने जीती बोली

नई दिल्ली। सरकारी एयरलाइन एअर इंडिया ( Tata Aquire Air India ) टाटा समूह के नियंत्रण में जाएगी। एअर इंडिया की बिक्री प्रक्रिया में टाटा सन्स ( Tata sons ) ने सबसे ज्यादा कीमत लगाकर बिड जीत ली है। अब जल्दी ही कंपनी के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।

दरअसल एअर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप ( Tata Group ) और स्पाइसजेट (SpiceJet) के अजय सिंह ने बोली लगाई थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा संस ने सबसे ज्यादा कीमत लगाकर बोली जीत ली है। दिसंबर तक टाटा को एयर इंडिया का मालिकाना हक मिल सकता है।

Tata Sons wins the bid for national carrier Air India. Tata Sons was the highest bidder. Union Home Minister Amit Shah-led ministerial panel has given approval to this bid: Sources pic.twitter.com/99OdR9LXCA