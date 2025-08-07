TCS Salary Hike: टीसीएस ने छंटनी के बीच अपने 80% कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, 1 सितंबर से बढ़ जाएगा वेतन

टीसीएस के कर्मचारियों के लिए यह वेतन वृद्धि 1 सितंबर से लागू हो जाएगी। टीसीएस सीएचआरओ Milind Lakkad ने बुधवार को कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में यह जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई द्वारा देखे गए इस ईमेल में कहा गया, 'हमें C3A और समकक्ष ग्रेड तक के सभी पात्र सहयोगियों के वेतन संशोधन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जो हमारे 80 फीसदी कार्यबल को कवर करेगा। यह 1 सितंबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा।' ईमेल में आगे लिखा गया, 'हम आपके डेडिकेशन और हार्ड वर्क के लिए आप सभी को थैंक्यू कहना चाहते हैं। हम साथ मिलकर टीसीएस का भविष्य बना रहे हैं।'