2023 में बढ़ सकती है बेरोजगारी, लगभग 21 करोड़ लोग हो सकते हैं बेरोजगार: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी नई रिपोर्ट में इस साल बेरोजगारी में बढ़ोतरी होने की भविष्यवाणी की है, जिसमें 2023 में 21 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही अधिक लोगों के गरीब होने का अनुमान लगाया गया है।

Unemployed population may increase in 2023; Around 21 crore may be unemployed: International Labor Organization report