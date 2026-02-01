Union Budget 2026: बजट में महिलाओं को मिला बड़ा तोहफा, 10,000 करोड़ के फंड की घोषणा

Union Budget 2026 announcement for women
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) देश का बजट (Union Budget 2026) पेश कर रही हैं। बजट में कई बड़ी घोषणाएं की जा चुकी हैं और अभी कई बड़ी घोषणाएं बाकी हैं। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, सरकार की तरफ से क्या सौगातें दी जाएंगी, ये सवाल सभी के मन में हैं और अभी तक कई चीज़ें सस्ती होने, कई चीज़ें महंगी होने के साथ ही कई योजनाओं की भी घोषणाएं की गई है। बजट में सीतारमण ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ग्रामीण महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए विशेष पहल की गई है, जिसमें लखपति दीदी योजना पर आधारित सामुदायिक स्व-सहायता समूह उद्यम स्थापित करने का प्रावधान है। इससे महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड आजीविका से उद्यम स्वामित्व की ओर जाने में मदद मिलेगी।
MSME क्षेत्र में महिलाओं के लिए 10,000 करोड़ रूपए का SME ग्रोथ फंड घोषित किया गया है, जो महिलाओं के लिए इक्विटी सपोर्ट प्रदान करेगा। पहले से चल रही योजनाओं को मजबूत करते हुए पहली बार उद्यमी महिलाओं के लिए टर्म लोन और मेंटरशिप का विस्तार किया गया है।
Budget 2026