Union Budget 2026: बजट में महिलाओं को मिला बड़ा तोहफा, 10,000 करोड़ के फंड की घोषणा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) देश का बजट (Union Budget 2026) पेश कर रही हैं। बजट में कई बड़ी घोषणाएं की जा चुकी हैं और अभी कई बड़ी घोषणाएं बाकी हैं। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, सरकार की तरफ से क्या सौगातें दी जाएंगी, ये सवाल सभी के मन में हैं और अभी तक कई चीज़ें सस्ती होने, कई चीज़ें महंगी होने के साथ ही कई योजनाओं की भी घोषणाएं की गई है। बजट में सीतारमण ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है।