सस्ते में चाहिए ट्रेन की टिकट? इस ऐप पर मिल रहा है ऑफर, जानिए कैसे पाएं डिस्काउंट

रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह सुविधा 14 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। यह ऑफर केवल RailOne ऐप से की गई अनरिजर्व्ड टिकट बुकिंग पर मान्य होगा। UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल माध्यमों से टिकट का भुगतान करते समय किराया अपने आप कम दिखाने लगेगा। वहीं, R-Wallet से भुगतान करने पर कैशबैक सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी और यह ऑफर उससे अलग माना जाएगा। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह छूट टिकट कैंसिलेशन या बदलाव की स्थिति में लागू नहीं होगी।