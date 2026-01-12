बिना इसके नहीं कर पाएंगे ट्रेन में रिजर्वेशन, आज से IRCTC का नया नियम लागू

नए बुकिंग नियमों के साथ-साथ रेलवे ने टिकट किराए में भी संशोधन किया है। नॉन-सबअर्बन यात्राओं में स्लीपर क्लास, साधारण प्रथम श्रेणी और सामान्य टिकटों के किराए में एक समान न्यूनतम बढ़ोतरी की गई है। इन श्रेणियों में प्रति किलोमीटर एक पैसे की दर से किराया बढ़ाया गया है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी और एसी दोनों कैटेगरी के लिए किराया दो पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। दूरी के आधार पर भी अतिरिक्त शुल्क तय किया गया है, जिसमें 216 से 750 किलोमीटर तक 5 रुपये, 751 से 1250 किलोमीटर तक 10 रुपये, 1251 से 1750 किलोमीटर तक 15 रुपये और 1751 से 2250 किलोमीटर तक 20 रुपये की बढ़ोतरी शामिल है।