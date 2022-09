क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेश्यो क्या होता है? जानिए इसका क्रेडिट स्कोर पर कैसे पड़ता है असर

क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो का आपके क्रेडिट स्कोर पर सीधा असर पड़ता है। अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो ज्यादा होता है तो आपके क्रेडिट स्कोर पर निगेटिव असर पड़ेगा है। वहीं अगर क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो कम होता है तो क्रेडिट स्कोर पर पॉजिटिव असर पड़ता है।

अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो के बारे में नहीं जानते हैं तो यह न्यूज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। दरअसल कई लोगों का मानना है कि क्रेडिट कार्ड में जितनी लिमिट दी गई है उसको पूरा यूज करने पर क्रेडिट लिमिट जल्दी बढ़ जाती है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। क्रेडिट लिमिट बढ़ाना व घटाना बैंक के ऊपर निर्भर करता है जो आपके आय व क्रेडिट स्कोर सहित अन्य नियम व शर्तों के आधार पर तय करता है।

