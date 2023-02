मुकेश अंबानी की कंपनी र‍िलायंस इंडस्‍ट्रीज (Reliance Industries) अलग-अलग सेक्‍टरों में डील करती है। इस दौरान अंबानी कई बड़े-बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मुकेश अंबानी किससे राय लेते हैं। आइए आज उसी शख्‍स के बारे में जानते हैं जो अंबानी के राइट हैंड माने जाते हैं।

Who is Manoj Modi person who is considered right hand of Mukesh Ambani, Earned 14 thousand crores in the last 24 hours